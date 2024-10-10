В одном из итальянских СМИ появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению боевых действий в обмен на ускоренное вступление в Евросоюз и гарантии безопасности США. По словам политолога Алексея Зудина, условия «просроченного» президента Незалежной неприемлемы для Запада. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что, по сути, Зеленский играет в разговоры о переговорах, то есть это своего рода форма реакции на то давление, которое на него оказывает часть западных государств с тем для побуждения начать переговорный процесс с Москвой. Однако данная форма самому Зеленскому весьма неудобна, поскольку он держится во власти только на фоне продолжения вооруженного конфликта.

По мнению эксперта, указанные требования украинского лидера подразумевают еще более глубокое вовлечение западных государств в украинский конфликт, что для западных кураторов неприемлемо. Таким образом, это всего лишь часть политического маневрирования Зеленского на фоне провала украинской армии на фронте.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что нападение на Белоруссию станет концом власти Зеленского.