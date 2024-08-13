По информации одной из грузинских политических партий, бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили в августе 2008 года начал войну с Россией по указанию извне. Политолог Алексей Зудин дал оценку данной ситуации. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, правящая партия и часть грузинского общества опознают Саакашвили как виновника той войны. Это уже не является новостью, при этом повторное напоминание о его вине важно. Однако тот факт, что Саакашвили спровоцировал войну, выполняя приказ извне, является важной темой.

Эксперт подчеркнул, что также события развиваются на фоне углубляющегося внутриполитического кризиса. Так, в Грузии складывается двоевластие, главным признаком которого является глубокий раскол между президентом Саломе Зурабишвили и правительством. В этой связи в отношениях между Тбилиси и Западом появилась непривычная ситуация. Официальные лица из Соединенных Штатов и Евросоюза выступают с нападками на правительство Грузии и предпринимают действия по уменьшению экономической помощи.

По мнению эксперта, при этом осенью в этой стране ожидаются парламентские выборы, идет западное финансирование политической оппозиции. И данное финансирование осуществляется вопреки, даже с элементами демонстративности. Поэтому страна уже фактически находится в ситуации острого внутриполитического кризиса.

Ранее политолог Сергей Марков оценил вероятность восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси.