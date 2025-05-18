Полицейские насильно прервали Симиона и Джорджеску на участке в Румынии

Сотрудники правоохранительных органов, находящиеся на избирательном участке в Могошоае, расположенном в пригороде Бухареста, остановили лидера националистического движения «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона и политика Кэлина Джорджеску, который был отстранён от участия в президентских выборах. Им было предложено покинуть помещение. Об этом стало известно из сообщения телеканала Digi 24.

После завершения голосования оба политика попытались сделать заявления для прессы прямо на избирательном участке. Однако сотрудники полиции попросили их покинуть помещение и вывели на улицу.

«То, что вы сделали, не очень хорошо, но это не проблема», — сказал Симион, и они с Джорджеску вышли.

Джорджеску заявил, что отдал голос «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности», а Симион сказал, что проголосовал за то, чтобы будущее страны решали румыны.

В Румынии в это воскресенье, 18 мая, проходит второй этап выборов главы государства. Избирательные участки открылись во всех населённых пунктах страны. В 07:00 по местному времени начали работу почти 19 тысяч избирательных участков. Жители Румынии, находящиеся за пределами страны, смогут принять участие в голосовании в течение трех дней, начиная с 16 мая.

В соответствии с законом, победителем становится кандидат, за которого проголосовало более 50% избирателей, включенных в списки. Голосование завершится в 21:00.

В первом туре, который прошёл 4 мая, наибольшее количество голосов получили Джеордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR), — 41%, а также Никушор Дан, мэр Бухареста, — 21%.