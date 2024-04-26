Аэропорт в Кишиневе эвакуировали по прилете главы Гагаузии Гуцул

Эвакуацию в кишиневском международном аэропорту объявили сразу после приземления самолета, в котором находилась глава Гагаузии Евгения Гуцул. Всех просили покинуть здание, пишет Sputnik Молдова.

Глава Гагаузии благополучно приземлилась в аэропорту Кишинева и прошла все необъодимые проверки. Она вернулась после визита в Москву, где создавалась партия «Победа» для выдвижения против действующих властей Молдовы. По данным СМИ, к Гуцул пытались прорваться встречающие, в том числе и ее супруг, но неожиданно объявили эвакуацию. С чем она связана не уточняется.

Напомним, что в отношении Гуцул возбуждили уголовное дело о финансировании запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор». полагают, что главу автономной территории республики могут задержать вслед за другими участниками съезда оппозиции в Москве.

Ранее Гуцул высказала мнение, что дело против нее было заказом Санду.