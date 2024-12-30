Полиция потребовала от суда арестовать президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Следственная группа, объединившая усилия, обратилась в суд Сеула с ходатайством о выдаче ордера на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом стало известно из сообщения Управления по борьбе с коррупцией в отношении высокопоставленных чиновников, которое было опубликовано ТАСС.

В конце декабря было подано ходатайство. В состав объединённой следственной группы входят сотрудники управления, полиции и Минобороны страны. Они занимаются расследованием всех обстоятельств введения в Южной Корее военного положения по инициативе главы государства, подозревая Юн Сок Ёля в организации мятежа.

29 декабря глава государства не явился на допрос в полицию, проигнорировав трижды повестку.

Как мы уже сообщали, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение, объяснив это необходимостью «уничтожить про-северокорейские силы и сохранить свободный конституционный строй». Через несколько часов после этого парламент проголосовал за отмену военного положения.

14 декабря депутаты парламента Южной Кореи вынесли импичмент президенту. Временным президентом стал премьер-министр Хан Док Су. Однако 27 декабря парламент объявил импичмент и ему.