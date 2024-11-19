Полиция Швеции начала расследование в связи с обрывом кабелей в Балтийском море

Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по делу об обрыве кабелей в Балтийском море, который произошел в ночь на 18 ноября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что этот инцидент был квалифицирован ведомством как диверсия.

Расследование по делу ведется Национальным управлением полиции, а непосредственное руководство осуществляет государственный прокурор Хенрик Седерман. Специалисты уже приступили к анализу произошедшего.

В результате происшествия были повреждены два подводных кабеля. Один из них соединяет Германию с Финляндией, а другой — Швецию с Литвой.

Стоит отметить, что первый кабель пролегает вдоль трубопровода «Северный поток». Ожидается, что ремонт кабеля может занять от 5 до 15 дней, что может повлиять на связь и энергоснабжение в двух государствах.

Министерства иностранных дел (МИД) Германии и Финляндии уже выразили обеспокоенность в связи с повреждением кабелей и акцентировали внимание на необходимости тщательного расследования инцидента.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намеренном повреждении двух подводных кабелей связи в Балтийском море.