Финская полиция безопасности (Supo) выпустила новый обзор, в котором заявила о возможном усилении российского влияния в Европе после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, передает РИА Новости.

В отчете Supo на 2025 год говорится, что окончание спецоперации освободит ресурсы Москвы, позволяя ей активнее осуществлять «враждебные действия» в других странах Европы.

В качестве обоснования своих утверждений полиция ссылается на сообщения о предполагаемых диверсионных операциях, которые РФ категорически опровергает. В отчете призвали финнов готовиться к росту российского влияния.

Глава Supo Юха Мартелиус подчеркнул необходимость осознания потенциальных угроз. Его шведский коллега Томас Нильссон подтвердил, что активность России может возрасти после завершения СВО.

В ответ на эти обвинения посол России в Финляндии Павел Кузнецов осудил действия финских властей, заявив, что они нагнетают атмосферу «военного психоза».

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Он считает, что западные политики запугивают население мнимой угрозой военного вмешательства со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Финляндии сняли арест с танкера Eagle S с российскими нефтепродуктами, который подозревается в повреждении кабеля.