Полиция задержала мужчину, застрелившего двух законодателей штата

В Миннесоте завершилась операция по задержанию Вэнса Боултера — подозреваемого в совершении жестокого нападения, в результате которого погибли два законодателя штата, сообщил телеканал CBS.

Отмечается, что мужчина был задержан в собственном доме в округе Сибли после более чем 24-часовых оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, неизвестный убил политических фигур в двух разных городах штата. Члены палаты представителей Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж Марк были застрелены в своем же доме в Бруклин-парке. В сенатора от штата Нью-Йорк Джона Хоффмана и его супругу Иветт стреляли в их доме в Шамплине. Семейная пара выжила и перенесла операции.

На месте преступления в Шамплине был обнаружен автомобиль, похожий на полицейский внедорожник. Когда Боултер вышел из дома своих жертв, то устроил перестрелку с правоохранителями и скрылся.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал убийства «политическим актом» и выразил соболезнования родственникам жертв. В память о погибших были приспущены государственные флаги. У убитой семейной пары осталось двое детей.

Ранее сообщалось, что в штате Вирджиния задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих.