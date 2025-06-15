В штате Вирджиния задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
Задержан мужчина за наезд на толпу протестующих в Вирджинии
Фото: [pxhere.com]
Сотрудники полиции штата Вирджинии задержали мужчину, который намеренно въехал в толпу протестующих против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Злоумышленник сбил как минимум одного человека. Неизвестно, получил ли он травмы, говорится в заявлении полицейского управления города Калпер.
В результате предварительного расследования выяснилось, что нарушителем является Чеклик-младший. Личность пострадавшего пока не установлена.
Еще одно ЧП произошло в американском городе Солт-Лейк-Сити. Там в результате стрельбы один человек получил тяжелые ранения. Он находится в критическом состоянии.
Правоохранители приступили к расследованию. После инцидента один человек был задержан.
Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу: минимум 15 человек пострадали.