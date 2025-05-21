Политтехнолог Павлив дал оценку личности экс-советника Януковича

По словам политтехнолога Михаила Павлива, бывший советник четвертого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был важной личностью. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что погибший политик был одной из главных фигур в судебной системе. Так, насчитывалось очень большое число судебных решений в его пользу, в адрес разных СМИ с целью опровергнуть их заявления относительно коррупции Портнова. Таким образом, он был одним из ключевых решал в период президентства Януковича в судебной системе.

По мнению политолога, также Портнов бывал в нашей стране и жил за рубежом еще при бывшем украинском лидере Петре Порошенко, позже Павлив вернулся в страну.

Ранее сообщалось, что испанские правоохранители допустили, что экс-советник Януковича застрелен из-за конфликта на Украине.