Политтехнолог Павлив дал оценку личности экс-советника Януковича
Политолог Павлив: убитый экс-советник Януковича был важной личностью
Фото: [Соцсети]
По словам политтехнолога Михаила Павлива, бывший советник четвертого украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов был важной личностью. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что погибший политик был одной из главных фигур в судебной системе. Так, насчитывалось очень большое число судебных решений в его пользу, в адрес разных СМИ с целью опровергнуть их заявления относительно коррупции Портнова. Таким образом, он был одним из ключевых решал в период президентства Януковича в судебной системе.
По мнению политолога, также Портнов бывал в нашей стране и жил за рубежом еще при бывшем украинском лидере Петре Порошенко, позже Павлив вернулся в страну.
Ранее сообщалось, что испанские правоохранители допустили, что экс-советник Януковича застрелен из-за конфликта на Украине.