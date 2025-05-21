Испанские правоохранители допустили, что экс-советник Януковича застрелен из-за конфликта на Украине

Правоохранители Испании расследуют убийство Андрея Портнова, который когда-то занимал пост советника Януковича, экс-президента Украины. При этом у них есть две версии. Об этом сообщила газета 20minutos.

По словам издания, сейчас рассматривается версия о том, что в деле об убийстве, которое произошло в Испании, замешана организованная преступность.

«Следователи рассматривают версию о сведении счетов, связанную с организованной преступностью, хотя не исключается и мотив, связанный с конфликтом между Россией и Украиной», — указали журналисты.

Портнов был застрелен на входе в школу утром 21 мая.

Ранее уже сообщалось, что бывшего советника украинского экс-президента Януковича Андрея Портнова расстреляли в испанском городе Посуэло-де-Аларко, расположенном недалеко от Мадрида. Когда на место прибыла бригада скорой помощи, врачи констатировали смерть мужчины. В Портнова стреляли пять раз — четыре пули были выпущены в грудь, одна — в голову.