Польша будет использовать противопехотные мины в рамках своей программы оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

Он подчеркнул, что в условиях серьезной «угрозы» со стороны соседей страна не имеет иного выбора.

«Речь идет о польско-белорусской и польско-российской границе <...>. Это будет одним из элементов «Восточного щита», — сказал Бейда.

По его словам, для обеспечения обороны Польша планирует произвести 1 млн мин на своих заводах Польской оружейной группы.

Такое решение стало возможным после того, как Варшава денонсировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин. Хотя конвенция была подписана многими странами в 1997 году, основные производители и пользователи мин, такие как Россия, США и Китай, не являются ее участниками.

Программа «Восточный щит» стоимостью $2,6 млрд будет реализована в 2024 году. Она включает в себя строительство укреплений, систем мониторинга и изменение рельефа вдоль границы с Россией и Белоруссией. Военные подготовят местность для создания минных полей, размещая мины только при уверенности в неизбежности конфликта.

18 марта страны Прибалтики и Польша опубликовали совместное заявление о пересмотре своего участия в Оттавской конвенции в свете растущей угрозы со стороны Москвы и Минска. Польский премьер-министр Дональд Туск выразил поддержку денонсации не только Оттавской конвенции, но и Дублинской конвенции о кассетных боеприпасах.

В ответ на действия Польши власти России отвергли обвинения в подготовке к военному конфликту с НАТО. Президент РФ Владимир Путин назвал подобные утверждения «бредом» и «пугалкой для бюргеров», подчеркивая, что Москва не имеет намерений развязывать военные действия.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши Браун устроил акцию протеста на ЛГБТ*-выставке.

*международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.