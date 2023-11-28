Поляки неожиданно потребовали от Украины вернуть Львов

В Польше выступили с неожиданным требованием к Украине. Об этом сообщает издание Do Rzeczy 28 ноября.

По данным журналистов, активистка Кайя Годек ответила радикально на критику протестов польских фермеров мэром Львова Андреем Садовым. Он, напомним, назвал участников маргиналами и обозначил, что такими действиями Польша сводит на нет всю помощь Киеву.

Годек на это напомнила, что Львов должен вернуться в состав Польши. По словам активистки, город был получен во времена СССР необоснованно, процитировали ее местные журналисты.