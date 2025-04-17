Власти Украины прекрасно понимали последствия попыток вступления в НАТО, но, несмотря на это, продолжали провоцировать РФ на конфликт, взяв на себя роль пресловутого полезного идиота, пишет издание Myśl Polska.

Киев активно возводил военные укрепления по всей стране, привлекал иностранных военных советников и готовил армию к войне с Россией.

Населению при этом обещали высокий уровень жизни после вступления в ЕС.

Последней попыткой сохранить единство страны стал Майдан 2014 года, считают авторы публикации, но и он лишь подтвердил ее неизбежный распад. Решив воевать с Россией, Украина утратила независимость и перестала быть суверенным государством, заключили польские журналисты.

Ранее политолог Ищенко пояснил абсурдность союза Украины и Польши.