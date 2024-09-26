Полянский предупредил об угрозе вступления США в прямой конфликт с Россией

Вашингтон и партнеры США по блоку НАТО и Евросоюза все глубже и глубже с каждым днем втягиваются в прямой конфликт с Москвой. На это во время открытых дебатов Совбеза ООН на тему «Лидерство во имя мира» обратил внимание первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, его комментарий приводит пресс-служба российского постпредства.

Полянский провел аналогию с Карибским кризисом середины прошлого века, когда СССР и США находились в шаге от третьей мировой войны. То, что происходит сейчас между сверхдержавами, как подчеркнул дипломат, намного серьезнее.

«Еще никогда с момента Карибского кризиса 1962 года наша планета не была так близка к глобальному конфликту, как сегодня. США и их союзники по НАТО и ЕС все глубже втягиваются в войну с Россией ради поддержания на плаву своего антироссийского проекта на Украине», — отметил дипломат.

Полянский обратил внимание, что минувшим летом юбилейный саммит НАТО в Брюсселе, зафиксировав официально главную задачу военного блока — нанести Москве поражение на полях украинского конфликта, «сбросил с коллективного Запада последние маски».

«Смертельная угроза всему человечеству исходит сегодня из того, что заигравшиеся в опосредованную войну с Россией на Украине западные страны во главе с США утратили понимание того, что глобальный конфликт между ключевыми игроками с очень высокой долей вероятности может привести к глобальной катастрофе», — заключил зампостпреда.

Ранее стало известно, что президент США джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн.