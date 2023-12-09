Полянский: своим вето на заседании СБ ООН США вынесли смертный приговор тысячам мирных жителей Газы

Ранее стало известно, что США заблокировали в Совете безопасности ООН проект резолюции о безусловном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, допуске гуманитарных грузов и освобождению всех пленных с обеих сторон. Документ был подготовлен ОАЭ.

По словам первого зампостпреда РФ при организации Дмитрия Полянского, своим безответственным решением ветировать документ Вашингтон, фактически, вынес смертный приговор тысячам мирных жителей сектора Газа, ибо теперь боестолкновения и бомбежки ЦАХАЛ продолжатся.

«Сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле», — цитирует Полянского РИА Новости.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».