Полянский: у Москвы серьезные сомнения в беспристрастности Бербок на посту председателя ГА ООН

Теперь уже экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, претендующая на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, привлекла внимание своими «яростными нападками на Россию» и «необычными заявлениями». Москва выражает серьезные опасения относительно ее непредвзятости, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат обратил внимание на то, что неожиданное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи стало сюрпризом для многих. Ведь Германия, которой была предоставлена эта привилегия в рамках Западноевропейской группы, уже выдвинула на эту должность Хельгу Шмид, которая ранее занимала пост главы ОБСЕ.

«Она представляется многим гораздо более достойным кандидатом, чем Анналена Бербок, которая много всего наговорила и наделала на посту главы МИД ФРГ, что никак не вяжется с тем, как должен действовать председатель Генассамблеи», — сказал он.

Полянский напомнил, что Бербок проявила себя не только в высказываниях, которые показались ему и его коллегам «весьма необычными» для человека ее статуса, но и в «крайней русофобии и настойчивом продвижении идей, которые не находят поддержки у многих членов ООН».

«У нас есть серьезные и обоснованные сомнения в том, что она сможет действовать беспристрастно и отрешившись от национальных подходов своей страны, как это требуется от председателя Генассамблеи, и мы в этом не одиноки», — заключил Полянский.

Ранее сообщалось, что немцы пристыдили Бербок за ее слова о Путине.