По словам дипломата, это объясняется тем, что в Вашингтоне уже поняли, что уже в обозримом будущем предстоит крушение киевского режима и не намерены тратить на Зеленского и его коррупционную команду миллионы долларов.

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими их вассалами», – написал Полянский в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что бюджет Украины предусматривает финансирование офиса президента страны Владимира Зеленского, на час работы которого уходит не менее 58 тыс долларов.