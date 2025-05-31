Полковник Бод: Европа готова на радикальные меры, чтобы не допустить поражения Украины
Полковник Бод выступил с предупреждением в адрес России
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Европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражение Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.
Доказательством тому, отметил он, недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. А еще Мерц лжет, делая подобные заявления. Дело в том, что Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, пояснил отставной военный, так как это должно быть согласовано.
Внутри этих ракет находятся американские технологии, а США не захотят ввязываться в конфликт, добавил эксперт.
Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали слова Лаврова в адрес Германии предупреждением для всей Европы.