Европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражение Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод.

Доказательством тому, отметил он, недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. А еще Мерц лжет, делая подобные заявления. Дело в том, что Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, пояснил отставной военный, так как это должно быть согласовано.

Внутри этих ракет находятся американские технологии, а США не захотят ввязываться в конфликт, добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что на Западе назвали слова Лаврова в адрес Германии предупреждением для всей Европы.