ВСУ в данный момент сильно ослаблены и коллективный Запад более не в состоянии это исправить. Соответствующее заявление сделал экс-полковник швейцарского Генштаба Жак Бод в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive .

Он указал на то, что украинские ВС, как и выданная им Западом техника, сильно ослаблены. Бывший военнослужащий подчеркнул важность техники в данном конфликте и признал, что потенциала западной техники не хватило для того, чтобы гарантировать победу украинской стороне.

Бод также выразил уверенность в том, что коллективный Запад больше не сможет поддерживать военные усилия, требуемые украинской стороне. Он указал на то, что стратегия Армии России заключалась в уничтожении вражеского потенциала и ей это успешно удается.

Ранее немецкий канцлер Шольц отказал Зеленскому в защите Украины.