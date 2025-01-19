Для нормализации отношений с Россией США нужно избавиться от демократических и республиканских элит в Вашингтоне. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он призвал «изгнать однопартийный истеблишмент». Лишь после этого, считает Макгрегор, будут возможны долгосрочные мирные отношения с Россией.

У обычных американцев нет никаких претензий к политике России. Кроме того, среднестатистический житель США вообще не понимает, зачем его страна вмешивается в конфликт на Украине, пояснил Макгрегор.

«Наша проблема не в американском народе. <...> Проблема в тех, кто в Вашингтоне», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в США потерю Украины назвали «ужасным политическим решением».