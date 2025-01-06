В США потерю Украины назвали «ужасным политическим решением»

США не могут позволить себе потерять Украину, иначе это поставит Вашингтон в невыгодную позицию перед Россией. Такое мнение в интервью телеканалу ABC News высказал председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

Он назвал такой вариант «ужасным политическим решением».

Маккол отметил, что президент США Дональд Трамп хочет завершить вооруженный конфликт и провести мирные переговоры.

По словам сенатора, задача Трампа – предоставить Киеву рычаги в переговорах с Москвой. Маккол подчеркнул, что завершение конфликта должно произойти на условиях, которые «не бросят Украину под автобус».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы предстоящих встречах Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и избранным президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности.