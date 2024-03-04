Полковник Матвийчук связал возросшее число отказников в ВСУ с большими потерями

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал причину возросшего числа отказников в рядах ВСУ. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что это связано с большими потерями в украинской армии.

«Видят большие потери, большое количество гробов. Они не хотят идти на войну и понимают, что лучше сесть в тюрьму. Думаю, данные о том, что число отказников увеличилось в пять раз, вполне точны», — отметил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулись солдаты ВСУ, массовой сдачи в плен в зоне проведения ВС РФ специальной военной операции не наблюдается, однако примеры есть.

Накануне экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что число отказников в рядах ВСУ увеличилось в пять раз. Он отмечал, что Киеву не хватает человеческого ресурса. Также, по его словам, из-за неудач Украина не получает необходимой помощи со стороны Запада. По мнению Азарова, недостаток в человеческом ресурсе станет главным «козырем» в окончании конфликта.

В конце февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации ВСУ лишились 444 тысяч своих солдат. Он отмечал, что каждый день украинская армия теряет около 800 человек.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относятся денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. В результате референдумов территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью России.

Ранее мы сообщали, что в зоне СВО погиб пес по кличке Балбес. Ценой своей жизни он спас российских военнослужащих, отразив атаку вражеских дронов.