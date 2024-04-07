По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, Штатам необходимо уже отказаться от политики войны, проводимой ими для расширения собственного политического влияния на отдаленные государства. Об этом он написал в аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что Вашингтону пора также и перестать стараться заставлять народы других стран стать похожими на американцев.

Ранее бывший советник Пентагона также сообщал о проигрыше западных государств в ситуации конфликта с Москвой, подчеркнув, что им нечем воевать. Кроме того, он также заявлял, что российские войска могут дойти и до западной части Незалежной.

Напомним, что бывший американский разведчик Скотт Риттер также подчеркивал, что в то, время как мировое сообщество ведет обсуждение политики и экономики, Украина уже находится на грани коллапса, поэтому единственным шансом для киевского режима остается лишь вовлечение в прямой конфликт страны альянса, которые не планируют этого делать.