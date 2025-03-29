По мнению бывшего главы аппарата госсекретаря США Лоуренса Уилкерсона, высказанному в эфире YouTube-канала Dialogue Works, Россия должна освободить Одессу и перекрыть раз и навсегда Украине выход к Черному морю.

По его мнению, подавляющее большинство российских граждан выступают за присоединение Одессы к России, а российские военные только и ждут приказа вернуть в родную гавань исконно русский город.

«Если бы я сейчас был (Владимиром. — Прим. ред.) Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе», — заявил Уилкерсон.

12 марта президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадёжность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее сообщалось, подполье Николаева зафиксировало многочисленное прибытие иностранных судов в порт Одессы.