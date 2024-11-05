Полковник СВР в отставке Безруков пояснил, в состоянии ли Трамп урегулировать украинский конфликт

По словам полковника Службы внешней разведки в отставке Андрея Безрукова, в случае отсутствие звонка Дональда Трамп о предложении начать переговоры в отношении украинского конфликта Москва будет вынуждена продолжить выполнять цели спецоперации. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что маловероятно, что поступит подобное предложение, поскольку подобный опыт уже имеется.

По мнению разведчика, Москва сядет за стол переговоров только в случае, если будет заключено масштабное соглашение между нами и Западом о новой системе безопасности, где у нас будет большая зона, ненаполненная западным оружием, вплоть до даже не Прибалтики, а Германии, если там будет нейтральная Украина, вернее, все, что от нее останется.

Ранее сообщалось об ультиматуме Трампа Путину и Зеленскому, который завершит войну Украине.