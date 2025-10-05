Полное уничтожение: Трамп вынес приговор ХАМАС в эфире CNN

Если ХАМАС не передаст контроль над сектором Газа, его ждет тотальное искоренение. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNN.

«Полное уничтожение!» — подчеркнул американский президент в ответ на вопрос журналиста Джейка Тэппера, касающийся перспектив движения ХАМАС.

Трамп также выразил надежду на то, что сторонам удастся прийти к соглашению о прекращении огня в регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал Израилю немедленно прекратить бомбардировки Газы.