Полное уничтожение: Трамп вынес приговор ХАМАС в эфире CNN
Трамп: ХАМАС ждет полное уничтожение, если они не передадут власть в Газе
Если ХАМАС не передаст контроль над сектором Газа, его ждет тотальное искоренение. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNN.
«Полное уничтожение!» — подчеркнул американский президент в ответ на вопрос журналиста Джейка Тэппера, касающийся перспектив движения ХАМАС.
Трамп также выразил надежду на то, что сторонам удастся прийти к соглашению о прекращении огня в регионе.
Ранее сообщалось, что Трамп приказал Израилю немедленно прекратить бомбардировки Газы.