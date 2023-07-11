«Полноценная ядерная война»: названы условия вступления Украины в НАТО

Украинский вопрос для саммита НАТО, который открылся сегодня в Вильнюсе, не является основным. Об этом рассказал политолог, генеральный директор «Института коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, на повестке стоит скорее укрепление так называемого восточного фланга НАТО и усиление военно-политического давления на Россию, включая создание новых баз и кратное увеличение численности контингента НАТО в Восточной Европе, Арктике, Скандинавии.

«Принципиальная готовность к этому есть, но сохраняется и ключевое противоречие между США и их младшими партнерами по альянсу. Америка хочет переложить основную финансовую и техническую нагрузку на европейские страны, а те, в свою очередь, сопротивляются», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Естественно, пояснил политолог, каждая из сторон использует украинский кейс так, как ей выгодно. Задача же Украины — извлечь максимум пользы из этих противоречий – то есть, получить как можно большие объемы финансовой и военной помощи.

«Судя по заявлениям из Вашингтона, сокращать эти объемы не планируется. Но конкретные меры по поддержке Украины ограничатся только поставками техники, вооружения, материалов, предоставлением организационной, информационной и методической помощи — то есть, ничего принципиально нового не произойдет», — отметил Сипров.

В Вильнюсе могут принять любую ни к чему не обязывающую декларацию, продолжает политолог: о желательности вступления Украины в НАТО, о готовности сформировать дорожную карту по ее вступлению в альянс. Но рассчитывать на большее Киеву не приходится.

«Всерьез рассуждать о принятии Украины в этот союз можно в двух случаях: при выходе ВСУ на границы 1991 года и подписании мира с Россией на украинских условиях, либо при готовности НАТО начать с Россией полноценную ядерную войну буквально на следующий день после вступления Украины в альянс. Других сценариев устав НАТО просто не предполагает», — подчеркнул эксперт.

Ранее Захарова анонсировала спектакль, который будет разыгран НАТО на саммите в Вильнюсе.