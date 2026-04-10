По данным журналистов, арабские шейхи попросили военных из Киева покинуть страну после того, как все пять объектов, которые они должны были защищать, оказались уничтожены.

Более того, украинские ракеты ПВО по ошибке попали по двум небоскребам в Объединенных Арабских Эмиратах. Это лишь усугубило ситуацию и вызвало гнев местных властей. В публикации также утверждается, что Иран ответил на действия Киева ударом по украинской базе и складам беспилотников, расположенным на территории ОАЭ. В результате атаки склады были полностью уничтожены, а 21 украинский специалист не вернулся домой.

Издание резюмирует, что таким образом Киев нажил себе врагов в Тегеране. Официальных комментариев от украинской стороны или властей ОАЭ на данный момент не поступало.

