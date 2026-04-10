«Пусть лучше ремнем» вместо выхода: члены ЕС по НАТО надеются, что Трамп ограничится санкциями, а не развалом альянса

Европейские страны — члены НАТО рассчитывают, что любые возможные «наказательные» меры со стороны США в ответ на их действия в ближневосточном конфликте станут альтернативой полному выходу Вашингтона из альянса. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает план «наказания» ряда стран НАТО за их позицию по конфликту с Ираном. Среди обсуждаемых мер — возможный вывод американских войск с территории некоторых государств-союзников. По информации Times, европейские партнеры надеются, что эти санкции окажутся заменой более радикальному шагу — выходу США из Североатлантического альянса, которым Трамп уже угрожал.

Поводом для обострения стал отказ НАТО помогать Соединенным Штатам в военной операции против Ирана. Американский лидер назвал реакцию союзников «несмываемым пятном» и заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из альянса. По его словам, США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, напротив, делают все, чтобы ее не оказывать.

Конфликт между Белым домом и европейскими членами альянса разгорелся на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Пока не уточняется, какие именно государства попали в «черный список» Вашингтона. Однако, как отмечают аналитики, угрозы Трампа могут серьезно подорвать единство НАТО, если европейцам не удастся найти дипломатический компромисс.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит развивать связи с Кубой вопреки давлению США.