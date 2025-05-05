Полный запрет на импорт российского газа: ЕС планирует ужесточить санкции к 2027 году

Европейский союз (ЕС) готовится к масштабным изменениям в своей энергетической политике, пишет агентство Bloomberg. По данным источника, ЕС намерен полностью прекратить импорт российского газа к 2027 году.

Отмечается, что Евросоюз планирует запретить новые сделки по приобретению российского газа, а также прекратить использование уже существующих спотовых контрактов. Официальное представление деталей программы запланировано на 6 мая в Страсбурге, когда Европейская комиссия (ЕК) изложит конкретные шаги по реализации этого курса.

Запрет затронет обычный газ и сжиженный природный газ (СПГ) из России. Планы по списанию спотовых контрактов предусматривают их завершение не позднее 2025 года, однако окончательные сроки будут зависеть от возможностей ЕС обеспечить альтернативные источники поставок.

Как пишет Bloomberg, для снижения зависимости от российского газа ЕС рассматривает увеличение объемов закупок СПГ из стран Африки, Канады, Катара и США. Кроме того, торговые переговоры с администрацией США, включая возможные соглашения с президентом Дональдом Трампом, могут повлиять на сроки реализации планов.

По информации источника, несмотря на намеченные планы, они могут претерпеть корректировки до официального утверждения в Европейском парламенте (ЕП). ЕС также изучает возможность разрыва контрактов с Россией без штрафных санкций.

Действия ЕС по сокращению зависимости от российского газа активно развиваются в рамках инициативы REPowerEU, запущенной в мае 2022 года. По данным источников, за последние три года стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза.

Ранее стало известно, что Киев предложил Западу ввести специальную пошлину на импорт товаров из РФ для репараций.