«Положил конец войне Камбоджи с Арменией»: Трамп снова перепутал страны

Президент США Дональд Трамп допустил очередную географическую ошибку во время пресс-конференции, заявив о прекращении войны между Камбоджей и Арменией.

В действительности конфликт существует между Арменией и Азербайджаном, однако Трамп не упомянул последний в своем выступлении. Ошибка произошла в ходе перечисления стран, в конфликтах которых, по словам Трампа, удалось «поставить точку».

«Поразительно! Мы покончили с войной, с которой практически невозможно было покончить. Камбоджа и Армения — ужасная война! Вы только вдумайтесь. Итак, Камбоджа и Армения», — сказал он.

Помимо ошибочного упоминания Камбоджи, он также говорил о Косово и Сербии, Израиле и Иране, Египте и Эфиопии.

Это не первый случай географической путаницы в выступлениях американского президента — ранее он уже путал Армению с Албанией и искажал название Азербайджана.

Инцидент вызвал волну критики и насмешек в социальных сетях и СМИ. Некоторые даже сравнили Трампа с бывшим президентом США Джо Байденом, который часто допускал на публике ошибки в произношении стран и имен политиков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп все чаще перекладывает инициативу на союзников.