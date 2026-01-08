Польша допустила размещение иностранных военных на своей территории

Польша допускает размещение на своей территории иностранных военных для участия в обеспечении безопасности Украины. Варшава обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО. Польша не возражает против присутствия на своей территории военных из стран так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам встречи в формате «Веймарского треугольника» с представителями Германии и Франции в Париже, пишет ТАСС .

Комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном размещении немецких военных в странах, граничащих с Украиной, Сикорский отметил, что присутствие союзных войск для Польши не является чем-то новым. По его словам, Варшава также ведет консультации с другими государствами, включая Францию и Норвегию, о различных форматах военного взаимодействия.

Министр подчеркнул, что конкретные параметры возможного размещения военных остаются предметом переговоров между военными ведомствами и начальниками генеральных штабов.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин готов участвовать в мерах по обеспечению возможного перемирия на Украине, в том числе через размещение войск на территории стран НАТО, соседствующих с Украиной.

Россия последовательно выступает против присутствия военных стран НАТО, связанных с украинским конфликтом. В Москве неоднократно заявляли, что размещение западных контингентов в регионе рассматривается как недопустимое.

