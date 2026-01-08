СМИ узнали о планах США создать «Совет мира» для управления сектором Газа

Президент США Дональд Трамп может уже на следующей неделе объявить о создании международного «Совета мира», который будет курировать управление и восстановление сектора Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, инициатива рассматривается как часть второго этапа плана по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Предполагается, что новый орган возглавит сам Трамп, а в его состав войдут порядка 15 мировых лидеров. Совет должен будет осуществлять надзор за деятельностью пока не сформированного палестинского технократического правительства, а также контролировать процессы восстановления Газы.

Источники портала указывают, что приглашения к участию направляются ключевым государствам. Среди потенциальных участников называются Великобритания, Германия, Египет, Италия, Катар, Саудовская Аравия, Турция и Франция. Представлять «Совет мира» непосредственно в секторе Газа, как ожидается, будет бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, который в эти дни проводит консультации в Израиле.

Ранее Трамп заявлял, что состав нового международного органа планируется обнародовать в начале 2026 года.

Первый этап мирного плана по Газе был согласован 9 октября 2025 года Израилем и движением ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. После этого в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Вторая фаза договоренностей предусматривает вывод израильских войск, размещение международных стабилизационных сил и запуск механизмов управления территорией, включая создаваемый «Совет мира».

