Польша начала готовиться к войне и тратит миллиарды на вооружение

Польское правительство активно инвестирует миллиарды евро в приобретение вооружений и проводит подготовку граждан к возможному вооруженному противостоянию, сообщило издание Politico.

Польша выделяется в рамках НАТО своими значительными оборонными расходами, достигающими 4,7% ВВП. Страна обладает самой многочисленной армией среди государств — членов Европейского союза и направляет огромные средства на закупку разнообразного вооружения, включая авиацию, ракетные комплексы, танки, артиллерийские системы и другие виды военной техники.

Как сообщает издание, в настоящее время эта приграничная страна осуществляет подготовку своего населения к вероятной войне.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула подчеркнул, что в случае начала военных действий республика окажется в невыгодном положении из-за отсутствия «стратегической глубины», в отличие от некоторых других европейских государств.

Ранее сообщалось, что Франция разошлет гражданам инструкции по выживанию на случай войны.