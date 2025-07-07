Польша начала спецоперацию в Европе

Польша начала масштабную операцию под кодовым названием «Безопасный запад», направленную на усиление охраны границ с Германией и Литвой. Об этом в социальных сетях сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, более 5 тыс. польских военнослужащих уже задействованы в мероприятиях по обеспечению безопасности.

Операция включает поддержку пограничных служб — полицию и пограничную стражу, а также расширение деятельности на границе с Литвой. Накануне Варшава ввела временный пограничный контроль на указанных направлениях, связанный с ростом нелегальной миграции и угрозами национальной безопасности.

Начальник Генерального штаба Польши генерал Веслав Кукула отметил, что подобные меры необходимы для повышения эффективности контроля и защиты национальных границ. Он подчеркнул, что ситуация с миграцией представляет серьезную угрозу для польского государства.

Ранее сообщалось, что Польша обвинила Россию в повреждении посольства в Киеве и направила протестную ноту.