Польша обвинила Россию в повреждении посольства в Киеве и направила протестную ноту

МИД Польши обвинил Россию в повреждении здания посольства в Киеве и направил официальную ноту в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Польши направил российской стороне ноту, в которой выразил протест из-за повреждений, полученных зданием польского посольства в Киеве. По версии Варшавы, инцидент произошел в результате одного из недавних авиаударов.

Сообщается, что фасад дипмиссии пострадал в ночь на 8 июля, когда по украинской столице был нанесен массированный удар. Ведомство возложило ответственность за случившееся на Россию, хотя прямых подтверждений удара по самой территории посольства не приводится.

Польская сторона ожидает от Москвы объяснений и принятия мер. Российская реакция на обвинения пока не последовала. Сам Киев также не давал отдельного официального комментария по поводу причин и характера повреждений.

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