Польское руководство отметило заслуги главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилла Буданова*, вручив ему высокую государственную награду. Анджей Дуда, президент Польши, лично наградил Буданова золотым офицерским крестом ордена «За заслуги перед Польшей», несмотря на обвинения в его адрес касательно атак беспилотников на территории России.

Украинская сторона утверждает, что награда присуждена Буданову за значительный вклад в укрепление международного сотрудничества и связей между Польшей и другими странами.

Вместе с Будановым был отмечен и его заместитель Вадим Скибицкий, получивший Кавалерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей». Также, ряд украинских военнослужащих удостоились наград за их вклад в укрепление европейской безопасности.

Стоит напомнить, что в Российской Федерации против Буданова возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он причастен к организации атак БПЛА, затронувших 13 российских регионов.

Ранее сообщалось, что польский министр обороны впервые открыто назвал Россию врагом.

* Включен в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, по версии Росфинмониторинга.