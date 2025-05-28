Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после возвращения из Соединенных Штатов открыто признал, что Россия является врагом. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр вернулся из своей поездки в Америку и тут же, на аэродроме, сделал резонансное заявление.

«Российская Федерация, наши враги, они все более агрессивны», — указал Косиняк-Камыш журналистам.

Ранее сообщалось, что жители Польши и Литвы стали покидать свои дома, которые находятся в так называемом Сувалкском коридоре, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. Они стали опасаться за свою безопасность после того, как Мерц сделал заявление о том, что Запад снял ограничения на удары Украины по российской территории. Люди считают, что их земли могут быть выбраны РФ в качестве цели для первого ответного удара.