Польша намерена закупить и отправить на Украину пять тысяч комплектов Starlink

Польша приняла решение закупить и отправить на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский, передает РИА Новости.

Он отметил, что комплекты уже частично оплачены и будут отправлены Киеву в ближайшие недели или месяцы.

Сейчас на Украине используются 25 тыс. комплектов Starlink, которые позволяют обеспечить надежное интернет-соединение в условиях поврежденной инфраструктуры и нестабильной связи.

Starlink представляет собой спутниковую интернет-систему, разработанную компанией Илона Маска SpaceX. Основная цель Starlink — предоставить высокоскоростной интернет-доступ в удаленных и труднодоступных регионах по всему миру, где традиционные провайдеры связи встречают трудности с обеспечением интернет-соединения.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) раскрыло новый коррупционный скандал с участием Украины.