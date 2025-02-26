Польша намерена закупить и отправить на Украину пять тысяч комплектов Starlink
Министр Галковский: Польша отправит на Украину пять тысяч комплектов Starlink
Фото: [unsplash.com]
Польша приняла решение закупить и отправить на Украину 5 тыс. комплектов спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский, передает РИА Новости.
Он отметил, что комплекты уже частично оплачены и будут отправлены Киеву в ближайшие недели или месяцы.
Сейчас на Украине используются 25 тыс. комплектов Starlink, которые позволяют обеспечить надежное интернет-соединение в условиях поврежденной инфраструктуры и нестабильной связи.
Starlink представляет собой спутниковую интернет-систему, разработанную компанией Илона Маска SpaceX. Основная цель Starlink — предоставить высокоскоростной интернет-доступ в удаленных и труднодоступных регионах по всему миру, где традиционные провайдеры связи встречают трудности с обеспечением интернет-соединения.
Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) раскрыло новый коррупционный скандал с участием Украины.