Польша не будет отправлять своих военных на Украину

Польша не собирается отправлять на Украину своих военных. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Он подчеркнул, что вопрос возможной отправки польских войск на территорию соседнего государства для участия в боевых действиях или международных миссиях полностью закрыт. Туск подчеркнул, что эта позиция не подлежит пересмотру.

Премьер-министр республики отметил, что на Варшаву не оказывается давления со стороны западных союзников по данному вопросу. Туск подчеркнул, что эта позиция была донесена до представителей США, лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Обсуждения об отправке европейскими государствами своих военных в качестве миротворческого контингента на Украину начались еще в прошлом году. О готовности поддержать такую «миротворческую миссию» ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министра Британии Кир Стармер.

Кроме того, накануне о готовности отправить своих военных на Украину объявил и министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Ранее издание The Times сообщило, что план британского премьера Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину провалился.