План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о введении миротворческих сил на Украину провалился. Такое заявление опубликовала британская газета The Times.

Издание отмечает в своем материале, что сегодня «испаряется его хваленая „коалиция желающих“ по размещению европейских миротворческих сил на Украине.

Как утверждает издание, призывы Британии и Франции к другим европейским странам внести существенный вклад в якобы обеспечение безопасности послевоенной Украины не находят отклика.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.