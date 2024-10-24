Польша объявила о высылке российских дипломатов

Министерство иностранных дел Польши приняло решение о высылке десяти сотрудников Генерального консульства России, расположенного в Познани, включая троих дипломатов. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Вроньский, передает РИА Новости.

Из консульства уедут пять технических и административных работников, а также двое сотрудников, которые планировали аккредитацию в Польше, но теперь не смогут ее получить.

Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о своем отзыве согласия на деятельность российского консульства в Познани, добавив, что его работники будут считаться «нежелательными» в стране.

По словам Сикорского, это решение стало следствием его заявления после ареста предполагаемого диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве по заданию российских секретных служб. Однако никаких конкретных доказательств этой связи Сикорский не представил.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ответит очень болезненно на решение Польши закрыть генеральное консульство России в Познани.