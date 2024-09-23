Польша обвинила Москву в «информационно-психологической операции» из-за наводнения

Польские военные выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в якобы продолжающейся с начала наводнения в стране «информационно-психологической операции», приводится в заявлении Войск защиты кибернетического пространства ВС Польши.

На юге Польши в начале прошлой недели из-за аномально сильных ливней произошло наводнение, в результате которого погибли люди. Сильные ливни затронули и Румынию, Чехию, Австрию. Ущерб от этого стихийного бедствия исчисляется миллиардами долларов. В Чехии на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы или даже годы.

«[Россия] использует технику селективного отбора информации в киберпространстве и стремится вызвать страх и беспомощность», — говорится в заявлении польского военного командования.

Польское руководство уже призвало жителей страны внимательнее проверять источники информации и не поддаваться эмоциям и провокациям.

Ранее мы писали, что польский премьер Дональд Туск призвал жителей страны не паниковать при виде немецких военных, помогающих с ликвидацией последствий наводнений.