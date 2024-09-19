Поляков попросили сохранять спокойствие при виде солдат в немецкой форме

Польский премьер Дональд Туск призвал поляков не паниковать при виде немецких военных, помогающих с ликвидацией последствий наводнений. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на иностранное СМИ.

Он призвал поляков не поддаваться панике при виде немецких военнослужащих, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с последствиями наводнений. Туск сообщил, что немецкое правительство готово предоставить необходимую поддержку.

Кроме того, группа из 30 американских военнослужащих уже прибыла в Польшу, чтобы присоединиться к ликвидации последствий наводнений. Турция также предложила свою помощь польским властям.

Сильные ливни затронули не только Польшу, но и Румынию, Чехию, Австрию. Ущерб от этого стихийного бедствия исчисляется миллиардами долларов. В Чехии на восстановление инфраструктуры потребуются месяцы или даже годы.

Ранее в Польше ввели режим стихийного бедствия из-за сильнейшего наводнения.