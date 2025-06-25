Spiegel: ЕС пытался скрыть понижение дипстатуса Зеленского на саммите НАТО

Представители государств — членов Европейского союза стремились утаить факт понижения статуса Украины на встрече НАТО в Нидерландах, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

В публикации сообщается, что это действие было направлено на то, чтобы американский лидер Дональд Трамп положительно отнесся к договоренности об увеличении оборонных трат.

«Европейские дипломаты уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что северо-атлантический альянс меньше внимания уделяет Киеву», — рассказали собеседники издания.

Напомним, на фотосессии для саммита НАТО Трампа и Зеленского разместили в разных частях кадра. Это было сделано для того, чтобы предотвратить возможные разногласия между ними.

Спустя некоторое время Зеленский выложил в своем аккаунте в соцсетях пост с совместным снимком, на котором некоторые лидеры стран-членов НАТО, включая президента Франции Эммануэля Макрона, выглядели не совсем презентабельно.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американцы, турки, словаки и венгры не желают сидеть рядом с Зеленским на саммите НАТО в Гааге.