Польша отклонила запрос России о проверке в отношении бывшего адвоката Новикова

Польша отказалась содействовать российским правоохранительным органам в рамках расследования дела против бывшего адвоката Ильи Новикова* (занесен в список террористов). Об этом говорится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

Согласно предоставленной информации от ПТК «Розыск-Магистраль», Новиков* покинул Москву и вылетел в Польшу в феврале 2022 года.

Документы содержат запись о том, что запрос о проверке национальных учетов Польши в отношении Новикова И.С.*, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, был оставлен без рассмотрения.

В июне Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор, согласно которому Новиков* получит 8,5 лет лишения свободы за распространение ложной информации о российской армии на основе политической ненависти.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило в розыск задержанного в Польше по делу о нападении на Леонида Волкова.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

*Внесен в список террористов и экстремистов.