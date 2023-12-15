Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил о том, что польские власти откажутся от версий о вине России в трагической катастрофе самолета Ту-154, в результате которой погиб президент Лех Качиньский.

Кервиньский подчеркнул, что выводы рапорта министра Ежи Миллера указывают на туман и малую высоту полета как причины произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы также столкнулась с обвинениями. Замглавы Минобороны Польши утверждает, что комиссия предоставляла ложные данные и расходовала государственные средства не по назначению.

Тем не менее, следует отметить, что существуют теории заговора, активно обсуждаемые в польских общественных кругах. Одна из них предполагает, что авиакатастрофа была подстроена с целью ликвидации президента Польши. Несмотря на эти домыслы, официальные лица отрицают наличие каких-либо доказательств, подтверждающих эту теорию.