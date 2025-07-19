Польша подняла истребители якобы из-за российской авиации

Польша экстренно подняла в небо истребители в ответ на активность российской авиации у своих границ. Об этом в соцсетях сообщило Оперативное командования Вооруженных сил Польши.

В сообщении отмечается, что в ответ на якобы активность авиации РФ были приведены в действие «все имеющиеся силы и средства» для мониторинга воздушного пространства.

Через четыре часа польские военные сообщили, что уровень угрозы снизился, и активность авиации в воздушном пространстве республики была остановлена.

Польские власти подчеркивают, что продолжают внимательно следить за ситуацией, особенно в контексте событий на территории Украины. Варшава также выразила благодарность НАТО за оперативное сотрудничество и поддержку в вопросах безопасности воздушного пространства.

В прошлый раз польское командование поднималось в воздух авиацию из-за мнимой угрозы со стороны РФ 12 июля.

Ранее сообщалось, что Польша приостановила авиасообщение с Россией и призвала граждан покинуть ее.