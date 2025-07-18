Польша призвала граждан избегать поездок в Россию

В связи с продолжающимся конфликтом на территории Украины и отнесением Польши к списку недружественных стран, Министерство иностранных дел Польши обратилось к своим гражданам с настоятельной рекомендацией воздержаться от посещения Российской Федерации.

В ведомстве также подчеркнули необходимость для находящихся в России поляков самостоятельно рассмотреть варианты выезда из страны, учитывая отсутствие прямого авиасообщения между государствами.

В МИД отметили, что в связи с уменьшением штата дипломатического корпуса в России возможности оперативной консульской поддержки польских граждан существенно ограничены. Это может создать дополнительные трудности в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Белоруссия предложила Польше переговоры по контролю над оружием через ОБСЕ.